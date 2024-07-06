Путь артиста, работа чиновником и эмоции от Пскова: актёр театра и кино Дмитрий Певцов пообщался с псковичами
Творческая встреча с известным российским актёром театра и кино, певцом, музыкантом, народным артистом России Дмитрием Певцовым прошла в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота».
На ней актёр поделился своими впечатлениями от посещения военного госпиталя в Пскове, рассказал об особенностях работы чиновником, а также о своей актёрской деятельности.
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ, 14:41, 06 июля 2024, ПАИ
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