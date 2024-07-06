Дмитрий Певцов: Калёным железом надо коррупцию выжигать

13:42, 06 июля 2024, ПАИ

Об особенностях работы чиновником рассказал известный российский актёр театра и кино, народный артист, депутат Государственной думы России Дмитрий Певцов на творческой встрече в медиацентре ПАИ, которая проходит в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.

«Я за годы работы в Госдуме, а это почти три года, настолько «полюбил» чиновников, с которыми приходится общаться и писать им запросы, что я на своём курсе ставлю пьесу Николая Гоголя «Ревизор», – отметил Дмитрий Певцов.

«Знаете, мне есть о чём рассказать, поскольку со времён египетских пирамид чиновники не изменились. Это особая каста, в этой профессии очень много вреда для нормального человека. Устоять от соблазнов, которые несёт в себе эта профессия очень сложно. Справляются единицы, мне кажется. Я даже сам в себе отчасти ловлю чиновничьи отзвуки, поскольку у меня есть власть, целых четыре помощника, и ко мне обращаются люди за помощью. Поскольку 80 процентов обращений пишут люди сумасшедшие, распознать, где действительно человеку плохо и надо помочь, тяжело. У меня были случаи, когда я бросаюсь на помощь, а потом узнаю, что это всё враньё. Если туда не попасть, можно остаться нормальным человеком», – сказал гость медиацентра ПАИ.

Известный актёр добавил, что скоро выйдет законопроект о коррупции, в создании которого он тоже участвовал. «Калёным железом надо коррупцию выжигать», – подчеркнул гость медиацентра.

Напомним, что кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

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