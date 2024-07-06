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«Гордость и радость»: Дмитрий Певцов поделился своими впечатлениями от посещения военного госпиталя в Пскове

Известный российский актёр театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов поделился своими впечатлениями от посещения военного госпиталя в Пскове на творческой встрече, которая прошла в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.

«Мы живём во время тектонических изменений в нашей истории», – Дмитрий Певцов. Фото: ПАИ

«Я не в первый раз в госпитале, не в первый раз общаюсь с нашими бойцами. Для меня это радость и гордость, потому что я могу пожать руку и сфотографироваться с главными людьми нашего времени», – отметил Дмитрий Певцов

«Мы живём во время тектонических изменений в нашей истории, – добавил актёр. – Ребята эту историю сейчас и делают. Чем могу – словами, песнями, стихами – я их поддерживаю. Для меня это большая радость, что такая возможность есть. К сожалению, я не могу выехать на фронт, нам запрещено, как депутатам, нужно много подписей собрать. Да и это лишнее, ведь, чтобы обеспечить безопасность депутата или народного артиста, снимаются люди с более важных участков. Для меня радость, что удалось с нашими правильными ребятами пообщаться и пожелать всего хорошего нашим медикам, которые два года работают на износ. Вот я для них, как мне кажется, что-то полезное сделал», – сказал он.

За всеми новостями мероприятия следите в нашем сюжете.

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