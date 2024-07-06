Более 250 детей родилось в Псковском перинатальном центре за июнь

17:37, 06 июля 2024, ПАИ

В Псковском перинатальном центре за июнь родилось 253 малыша, сообщили ПАИ в медучреждении.

Всего за месяц родилось 124 мальчика и 129 девочек.

«Искренне поздравляем новоиспечённых родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями», – отметили в перинатальном центре.