Более 250 детей родилось в Псковском перинатальном центре за июнь
В Псковском перинатальном центре за июнь родилось 253 малыша, сообщили ПАИ в медучреждении.
Всего за месяц родилось 124 мальчика и 129 девочек.
«Искренне поздравляем новоиспечённых родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями», – отметили в перинатальном центре.
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