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Соцсфера

Более 250 детей родилось в Псковском перинатальном центре за июнь

В Псковском перинатальном центре за июнь родилось 253 малыша, сообщили ПАИ в медучреждении.

Более 250 детей родилось в Псковском перинатальном центре за июнь. Фото: ПАИ

Всего за месяц родилось 124 мальчика и 129 девочек.

«Искренне поздравляем новоиспечённых родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями», – отметили в перинатальном центре.

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