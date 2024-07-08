Производитель судна «Иния» устраняет замечания псковского заказчика

11:32, 08 июля 2024, ПАИ

Объединённая судостроительная корпорация - производитель пассажирского судна «Иния» устраняет замечения заказчика из Псковской области относительно технических характеристик. Об этом ПАИ сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

«Всё ещё продолжается оформление документов на судно для передачи от производителя заказчику. Процесс несколько затянулся из-за возникших у заказчика замечаний к техническим характеристикам судна «Иния», поэтому пока трудно говорить о дате начала перевозки пассажиров», - отметила Марина Егорова.

Напомним, что «Инию» спустили на воду в Псковской области в начале июня.

Речной трамвай «Иния» будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области. Речной трамвай прибыл в регион в апреле.