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Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» завоевали награды чемпионата и первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках, которые прошли 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»

Абсолютным победителем соревнований среди юношей 2010–2011 годов рождения стал Дмитрий Остренко, который взял золото в одиночке на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также в двойке с Никитой Полатовским. Последний также удостоился бронзы на дистанции 500 метров.

Ксения Игнатьева заняла первое место на дистанциях 200 и 1000 метров среди девушек 2008–2009 годов рождения, а также удостоилась двух бронзовых наград в чемпионате на этих дистанциях. Кроме того, на счету псковички серебро в эстафете четыре по 200 метров в составе сборной одной из новгородских команд.

Бронзу на дистанции 1000 метров среди юношей завоевал Владимир Бебекин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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