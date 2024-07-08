Псковичи завоевали награды чемпионата и первенства Новгородской области по гребле на байдарках

14:21, 08 июля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» завоевали награды чемпионата и первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках, которые прошли 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



















Абсолютным победителем соревнований среди юношей 2010–2011 годов рождения стал Дмитрий Остренко, который взял золото в одиночке на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также в двойке с Никитой Полатовским. Последний также удостоился бронзы на дистанции 500 метров.

Ксения Игнатьева заняла первое место на дистанциях 200 и 1000 метров среди девушек 2008–2009 годов рождения, а также удостоилась двух бронзовых наград в чемпионате на этих дистанциях. Кроме того, на счету псковички серебро в эстафете четыре по 200 метров в составе сборной одной из новгородских команд.

Бронзу на дистанции 1000 метров среди юношей завоевал Владимир Бебекин.

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