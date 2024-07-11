Расширяющий региональные налоговые льготы закон приняли депутаты

12:00, 11 июля 2024, ПАИ

На июльской сессии Псковского областного Собрания депутаты дополнили действующий в регионе пакет налоговых льгот, приняв предложенные губернатором Михаилом Ведерниковым изменения в закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о поддержке деятельности организаций, предоставляющих гражданам общегигиенические услуги бань и душевых. На период реорганизации муниципальных унитарных предприятий на 50 % снижен налог на имущество организаций в связи с ростом кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая является налоговой базой для исчисления налога на имущество. В законе оговорено, что льгота устанавливается на налоговый период 2024 года в отношении нежилых зданий площадью свыше 1000 квадратных метров.

Сумма выпадающих доходов областного бюджета оценивается в 1,4 млн рублей.