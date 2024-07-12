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Общество

Вывоз мусора в Псковской области приближается к докризисным показателям

Вывоз мусора в Псковской области приближается к докризисным показателям, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

По его словам, за последние двое суток убрано почти 500 тонн отходов. «Постепенно возвращаемся к плановым значениям вывоза ТКО за счёт ликвидации основных точек скопления мусора», - отметил губернатор.

При этом по-прежнему много обращений по крупногабаритным отходам, которые скопились за месяцы простоя. «Но работа идёт динамично, направление максимально усилено путём привлечения дополнительной техники, - уточнил глава региона. - Также отмечу, что новый регоператор в рамках переходного периода настраивает вывоз отходов из муниципалитетов. Работа большая, поэтому могут возникнуть временные точечные сложности».

О проблемных моментах стоит сообщать по номеру 122. Операторы систематизируют информацию и направляют её непосредственно исполнителям.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса.

В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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