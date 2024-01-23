Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове

19:26, 23 января 2024, ПАИ

Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в краеведческой библиотеке имени Василёва, когда она переедет в бывшее здание кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы хотим сделать её максимально современной, максимально красивой. Надо понимать, что это исторический центр, рядом кремль и поэтому нужно обеспечить доступ людей к мультимедийной выставке, которая там будем. Чтобы люди могли просто прийти и посмотреть. Надеюсь, для людей будет интересен тот контент, который есть сейчас и который мы планируем сделать вместе с комитетом по культуре Псковской области», – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют к Дню города. После реконструкции в здании появится три уровня: цокольный, первый и второй этажи. В обновлённом здании будет работать выставочная зона – пространство оснастят мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики.

В вестибюле будет лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.