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Общество

Экспонаты с выставки «Россия» установят в здании бывшего кинотеатра «Октябрь»

Экспонаты, которые были представлены на стенде Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, установят в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом рассказал подрядчик, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Скульптуры были установлены у входа на стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Фото: ТКД Псковской области

Это будет сделано для того, чтобы те жители региона, которые не смогли посетить выставку на ВДНХ, всё-таки увидели экспонаты.

Богдан Васильев рассказал, куда поставят экспонаты с выставки «Россия». Фото: ПАИ

«Сейчас мы продумываем с заказчиком места расположения экспонатов, чтобы они не мешали концепции здания», – уточнил Богдан Васильев.

  • Экспонаты с выставки ВДНХ
    Фото: ПАИ
  • Экспонаты с выставки ВДНХ
    Фото: ПАИ

Напомним, со стенда региона в Псков доставили статуи княгини Ольги и Александра Невского. Скульптуры были установлены у входа на стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Они были выполнены из инновационного материала.

Добавим, что до завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель. Оно будет разделено на две зоны. В первой будет расположено выставочное пространство, а во второй – библиотека имени Василёва и кино-конференц-зал.

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