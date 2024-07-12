Экспонаты с выставки «Россия» установят в здании бывшего кинотеатра «Октябрь»

16:29, 12 июля 2024, ПАИ

Экспонаты, которые были представлены на стенде Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, установят в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом рассказал подрядчик, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Это будет сделано для того, чтобы те жители региона, которые не смогли посетить выставку на ВДНХ, всё-таки увидели экспонаты.

«Сейчас мы продумываем с заказчиком места расположения экспонатов, чтобы они не мешали концепции здания», – уточнил Богдан Васильев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Напомним, со стенда региона в Псков доставили статуи княгини Ольги и Александра Невского. Скульптуры были установлены у входа на стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Они были выполнены из инновационного материала.

Добавим, что до завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель. Оно будет разделено на две зоны. В первой будет расположено выставочное пространство, а во второй – библиотека имени Василёва и кино-конференц-зал.