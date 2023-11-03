Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на выставке «Россия» в Москве

17:51, 03 ноября 2023, ПАИ

Скульптуры князя Александра Невского и княгини Ольги, установленные у входа на стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия», выполнены из инновационного материала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Один из авторов скульптур Инга Незамаевская рассказала, что было принято решение уйти от классического исполнения, поэтому создали уникальный по своим характеристикам материал.

«Кроме каркаса, от классики ничего не осталось. Мы все свои знания вложили, опираясь на свой реставрационный опыт в Санкт-Петербурге, чтобы сделать этот состав. Мы сами разработали материал, стойкий к внешним воздействиям. Было необходимо, чтобы он отвечал нашим требованиям с декоративной точки зрения и был выносив. Надеюсь, что после ВДНХ наши скульптуры поедут дальше путешествовать и выдержат все испытания в уличных условиях», – заметила Инга Незамаевская.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях. На этой выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке будут представлены новый слоган региона, копия меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по региону и увидеть мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил подписчиков посетить стенд региона на выставке ​«Россия» на ВДНХ в Москве. Помимо этого, на выставке псковичи запустят колесо фортуны, а гости регионального стенда смогут получить подарки.