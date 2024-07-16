Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов приехал в Псков

09:17, 16 июля 2024, ПАИ

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) во вторник, 16 июля, приехал в Псков, передает корреспондент ПАИ. На железнодорожном вокзале его встретили псковские члены мотоклуба.

Напомним, у Священного холма под Изборском начались приготовления к старту мотовелопробега «Восхождение к Победе», который 26 июля начнется большой программой с участием «Ночных волков», Юлии Чичериной, группы «ПроДон». Кроме того, трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов приедет в Псковскую область для участия в «Восхождении к Победе».

Ранее были опубликованы фото и видео начало технического оснащения площадки.