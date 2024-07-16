Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 18 июля

16:00, 16 июля 2024, ПАИ

Выставка «Очарованная странница – мир печорского Обозерья глазами Марии Шпис» откроется в Музее истории города Печоры 18 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка посвящена художнице, фотографу, этнографу Марии Малаховой. Многие знали её под именем Мися Шпис. Мися – детское имя, оставшееся на всю жизнь, Шпис – девичья фамилия.

Художница создавала свои картины по мотивам культуры рыбацких деревень Печорского края. Произведения представлены в виде графики, живописи, а также фотографии. Именно на них удалось отобразить жизнь печорских деревень в начале XX века.

Открытие выставки пройдёт 18 июля в 14:00 в Музее истории города Печоры. Он расположен на улице Международной, 6.