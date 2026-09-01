Курс видеоуроков по кибербезопасности для детей запустили в России
К Дню знаний уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова вместе с УБК МВД РФ запустили серию видеоуроков, направленных на профилактику киберпреступности в детской и подростковой среде.
В видеоуроках расскажут, как распознавать опасные схемы, защищать ребёнка и действовать, если он столкнулся с ними. Первый выпуск посвящён мошенничеству, вербовке, опасным челленджам и деструктивному контенту.
Детям, родителям и педагогам на примерах объяснят, какие сигналы должны насторожить и что делать в такой ситуации.
«Тема особенно актуальна: за первое полугодие 2026 года число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, совершённых с использованием интернета, выросло на 35,5 % – с 4 381 до 5 936», – отметила детский омбудсмен.
Проект подготовлен вместе с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России и АНО «Диалог Регионы».
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