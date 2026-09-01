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Общество

Торжества в честь 87-й годовщины образования 76-й дивизии ВДВ прошли в Псковской области

87-ю годовщину образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии отметили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Торжества в честь 87-й годовщины образования легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественные мероприятия начались на погосте Выбуты в Псковском районе с церемонии возложения гирлянды воинской славы и цветов к мемориальному комплексу героям – защитникам Отечества «Воин». Память десантников, погибших в боях за свободу и независимость страны, почтили минутой молчания заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, врио командира дивизии гвардии полковник Дмитрий Васильев, генерал-лейтенант Александр Колпаченко, глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова, депутат окружного Собрания Андрей Ключко, военнослужащие и ветераны дивизии. Присутствующие склонили головы перед памятью бесстрашных героев «крылатой пехоты», пожертвовавших жизнью во имя России.

  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX

Праздничные мероприятия продолжились на плацу гвардейского артиллерийского полка, где Игорь Шатурный зачитал поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова. Он напомнил о героическом боевом пути дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны сражалась в Крыму, под Сталинградом и на Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала Белоруссию, дошла до Германии, а в марте 2000 года на высоте 776 в Чечне совершила подвиг, который вошёл в историю российского воинства.

«Сегодня новое поколение десантников с достоинством продолжает эти традиции. С первых дней специальной военной операции военнослужащие дивизии выполняют задачи на самых сложных направлениях. За время СВО уже 30 гвардейцев удостоены звания Героя Российской Федерации, а само соединение за мужество, отвагу и самоотверженность личного состава награждено орденом Александра Невского», – отметил глава региона.

Он поблагодарил каждого десантника за службу, мужество и верность воинскому долгу, а ветеранов – за сохранение традиций дивизии и воспитание молодых бойцов.

В своём выступлении спикер парламента Александр Котов подчеркнул, что в 76-й десантно-штурмовой дивизии «закаляется характер, крепнет преданность Родине и куётся воинское братство». «Псковский десантник – это сплав высочайшего профессионализма, отваги и несгибаемой силы духа. Вы с честью продолжаете дело легендарного «дяди Васи» – генерала армии Василия Маргелова, следуя его заветам и героическому примеру своих предшественников. Где бы вы ни находились, вы всегда чувствуете, что за вашей спиной стоит вся наша страна, великая Россия», – сказал председатель Собрания, добавив, что святая обязанность всех нас – окружить заботой семьи тех, кто отдал жизнь за Россию, поддержать раненых бойцов и сохранить вечную память о героях.

От имени командира дивизии гвардии полковника Абдулазиза Шихабидова личный состав поздравил врио командира соединения Дмитрий Васильев. Он напомнил, что псковские десантники не раз доказывали своё превосходство над противником и ни один локальный конфликт не обходится без их участия. «Они всегда там, где трудно и пылает пламя войны. И сегодня гвардейцы с честью выполняют все поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, и в подтверждение тому – многочисленные государственные награды», – заявил Дмитрий Васильев.

В прошлом комдив дивизии генерал-лейтенант Александр Колпаченко пожелал ветеранам соединения здоровья, личному составу – укреплять военную подготовку и выполнять все поставленные задачи на линии боевого соприкосновения, а семьям военнослужащих – счастья, здоровья и благополучия.

По случаю праздника отличившиеся военнослужащие получили государственные и ведомственные награды: медали Жукова, «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За воинскую доблесть» I степени, почётные грамоты губернатора и благодарности Законодательного Собрания.

После официальной части военнослужащие продемонстрировали тактику захвата опорного пункта противника мобильной штурмовой группой с применением квадроциклов и новейших беспилотных систем. Также гости увидели комплекс приёмов армейского рукопашного боя, внедрённого в ВДВ по инициативе Василия Маргелова, и традиционную демонстрацию силы и бесстрашия десантников с разбиванием бетонных блоков и построением пирамиды под знамёнами России и ВДВ.

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия – старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Сформирована 1 сентября 1939 года. Пункт постоянной дислокации – город Псков. Дивизия имеет богатую боевую историю, участвовала в Великой Отечественной войне, миротворческих операциях и современных конфликтах.

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