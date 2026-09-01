Ливни накроют Псковскую область вечером 1 сентября
Сильные ливни ожидаются вечером 1 сентября и ночью 2 сентября в некоторых частях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб 112», – напоминают псковичам.
Ранее сообщалось, что сентябрь в Псковской области будет теплее климатической нормы.
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