122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области

16:47, 12 июля 2024, ПАИ

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области – компанией «Экогрупп».

По специальному номеру телефона 122 теперь можно задать вопросы регоператору: о вывозе мусора, переоформлении договора и на другие темы, касающиеся вывоза ТКО, сообщили ПАИ в офисе компании.

Напомним, что также связаться с «Экогрупп» можно по телефонам (8 8112) 20-14-31 или 20-14-32.

Кроме того, можно написать на электронную почту: ecogrupp@pkspskov.ru.

Приём граждан временный регоператор проводит в Пскове на улице Металлистов, 18 (третий этаж) в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 13:00.