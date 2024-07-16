Копию сталинградского фонтана «Танцующие дети» установили в Изборске

19:24, 16 июля 2024, ПАИ

Копия фонтана «Танцующие дети», который пережил Сталинградскую битву, появилась у Священного холма под Изборском. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Копия установлена в рамках подготовки к старту мотовелопробега «Восхождение к Победе», который начнётся 26 июля у Священного холма.

Напомним, мотовелопробег «Восхождение к Победе» начнётся большой программой с участием «Ночных волков», Юлии Чичериной, группы «ПроДон». Кроме того, трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов приедет в Псковскую область для участия в «Восхождении к Победе».

Ранее были опубликованы фото и видео начала технического оснащения площадки.