В Пустошкинском районе ведутся поиски 68-летнего мужчины в резиновых сапогах
68-летний мужчина, проживающий в деревне Забелевица Пустошкинского района, пропал 15 июля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы: рост мужчины – 170 сантиметров, нормальное телосложение, серо-зелёные глаза, седые волосы.
Был одет в синюю куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, тёмно-зелёные резиновые сапоги.
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