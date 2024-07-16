В Пустошкинском районе ведутся поиски 68-летнего мужчины в резиновых сапогах

23:26, 16 июля 2024, ПАИ

68-летний мужчина, проживающий в деревне Забелевица Пустошкинского района, пропал 15 июля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост мужчины – 170 сантиметров, нормальное телосложение, серо-зелёные глаза, седые волосы.

Был одет в синюю куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, тёмно-зелёные резиновые сапоги.