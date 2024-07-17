Новые барсики появятся в Пскове в этом году

15:21, 17 июля 2024, ПАИ

Ещё несколько барсиков планируют установить в Пскове в этом году, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

«Барсики – уже часть нашего города, и их количество будет только расти. <...> В этом году ещё несколько барсиков появится на территории Пскова. Это и частные инициативы, и связанные со знаковыми мероприятиями и событиями на территории области», – подчеркнул глава Пскова.

Маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в ключевых местах Пскова в конце 2023 года. Всего их 10, они разместились в разных частях исторического центра и отличаются друг от друга небольшими деталями вроде бескозырки у барсика-морячка, изображения смеющейся и плачущей масок у барсика недалеко от Псковского театра драмы и так далее.

Также в Пскове разработали сувенирную продукцию с малышами-барсиками. Борис Елкин отметил, что брасики скорее не символ Пскова, а изюминка.