Борис Елкин – о Дне города Пскова: Каждый найдёт мероприятие по душе

17:42, 17 июля 2024, ПАИ

Псковичи устали от шумных массовых мероприятий, после которых всё сплошь завалено бутылками и мусором. Таким мнением поделился глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

«Я думаю, если посмотреть фотографии десятилетней давности с Дня города, когда на Октябрьской площади всё было завалено мусором и бутылками... От таких форматов мероприятий, в моём понимании, люди уже устали. Поэтому им надо предлагать более широкую линейку разных мероприятий, культурных мероприятий. <...> У нас достаточно широко развита событийка на территории Псковской области. Разного рода представления, разного рода мероприятия проходят в городе. В том числе, благодаря правительству Псковской области, Театрально-концертной дирекции и комитету по культуре к нам не первый раз приезжает [российский дирижёр, генеральный директор Мариинского и Большого театров. – ПАИ] Валерий Гергиев. Он выступает у нас в кремле, филармонии. У нас будет традиционная «Соловьиная ночь». Она не связана со звёздами: она такая антуражная, интересная. Нет задачи собрать 20 тысяч человек и всё», – поделился глава Пскова.

Нужно максимально расширить кругозор людей и показать им, что бывают и другие виды отдыха, подчеркнул гость радиоэфира. Он обратил внимание, что Россия – страна с богатейшей культурой и этим нельзя не пользоваться.

«Человек переживает за культуру и образование наших людей. Культура – это часть образовательного процесса, и через неё мы должны максимально прививать людям и семейные ценности, и различные виды отдыха, которые не всегда связаны с рок-концертами. Все мы знаем, что в ближайшее время будет концерт в Изборске. Он немного другой направленности. Это тоже будет интересно. Разные мероприятия проводятся. Линейка мероприятий по городу достаточно широкая. Мне кажется, на всех всегда найдётся то мероприятие, которое будет по душе», – отметил Борис Елкин.

«Мы понимаем, что действительно много есть интересного в нашей стране и в культуре. Этим надо обязательно делиться. И наша история, и наше внутреннее мировоззрение, мы видим, что меняются. Его нужно менять. В том числе проявляя любовь к Родине. Таких людей у нас становится всё больше, и это замечательно. И это не громкие фразы. Ради чего мы должны жить? Первое – воспитание нашей семьи, второе – любовь к Родине», – подчеркнул глава Пскова.

Ранее глава Пскова назвал самые яркие события, приуроченные ко Дню города. Все новости по теме – в сюжете ПАИ.