Александр Хирург рассказал о замысле мероприятия, которое пройдёт под Изборском 26 июля

20:05, 16 июля 2024, ПАИ

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) рассказал о замысле мероприятия, которое пройдёт на Священном холме под Изборском 26 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Я «заболел» Изборском, Вифлеемской звездой, которая здесь светит. Весь наш творческий ресурс – в этих объектах. Ещё приедут опоровозы с машинами. Мало того что фонтан – это точная копия сталинградского, мы поднимем его на такую высоту, чтобы он сравнялся с крестом. Всё имеет значение, даже скорость его вращения, чтобы совпадало с мелодией. Решил провести веломотобрег, потому что холм собрал все пять исторических эпох России. В них мы роем свои волчьи норы. Когда узнали тайну холма, поняли, что это наше место. Ночные волки всегда пытаются идти вперёд, к Вифлеемской звезде. Встреча с Прохановым многое мне объяснило, эту тайну я хочу поведать всей России. Здесь энергия этих империй, русский реактор», – сказал Александр Залдастанов (Хирург).

Он также отметил, что 26 июля на этой территории пройдёт концерт, на котором прозвучат новые песни. Программу начнёт певица Юлия Чичерина.