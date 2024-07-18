В Псковской области заражённая бешенством енотовидная собака укусила человека

11:29, 18 июля 2024, ПАИ

Карантин по бешенству ввели в Пустошкинском районе. В соответствии с указом губернатора Михаила Ведерникова установлены ограничительные мероприятия на территории эпизоотического очага – территории личного подворья в деревне Шилово Пустошкинского района, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, сообщили ПАИ в региональном комитете по ветеринарии.

Бешенство выявлено у енотовидной собаки, которая пришла в личное подворье и укусила владельца участка.

Карантин устанавливается сроком на 60 дней. На этот период запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории очага посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней.

В настоящее время государственная ветеринарная служба Пустошкинского района проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами.

Напомним, с начала 2024 года это шестой случай регистрации бешенства на территории области. По состоянию на 18 июля активными остаются четыре очага по бешенству животных: два очага в Псковском районе и по одному в Себежском и Пустошкинском районах.