В Псковской области заражённая бешенством енотовидная собака укусила человека
Карантин по бешенству ввели в Пустошкинском районе. В соответствии с указом губернатора Михаила Ведерникова установлены ограничительные мероприятия на территории эпизоотического очага – территории личного подворья в деревне Шилово Пустошкинского района, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, сообщили ПАИ в региональном комитете по ветеринарии.
Бешенство выявлено у енотовидной собаки, которая пришла в личное подворье и укусила владельца участка.
Карантин устанавливается сроком на 60 дней. На этот период запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории очага посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней.
В настоящее время государственная ветеринарная служба Пустошкинского района проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами.
Напомним, с начала 2024 года это шестой случай регистрации бешенства на территории области. По состоянию на 18 июля активными остаются четыре очага по бешенству животных: два очага в Псковском районе и по одному в Себежском и Пустошкинском районах.
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