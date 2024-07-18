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Общество

Строительные работы для догазификации района аэропорта начались в Пскове

Строительство распределительных сетей протяженностью более двух километров для газификации частного сектора в районе аэропорта началось в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: Андрей Степанов

Для качественного обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 83 домовладения на улицах Железнодорожной, Декабристов, Лунинской, Новолунинской, Средней, Тихой, Фомина, в переулках Лёни Голикова и Константина Гея.

В настоящий момент в работе газовой компании находится 40 заявок от жителей этого района, все заявки переведены в договоры. При этом одновременно специалисты будут строить сети в границах участков и вести работу по подготовке домовладений к приёму природного газа.

«Сейчас самое время подать заявку и присоединиться к программе», – подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. По его словам, все работы смогут быть выполнены оперативно, в полном объёме, что позволит значительно сократить сроки подключения домовладений.

Ранее сообщалось, что специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения историко-культурный центр Философовых в посёлке Бежаницы Псковской области. Для газификации учреждения построен и введён в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 100 метров.

Также сообщалось, что в Псковском районе идёт строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью более пяти километров для газификации деревни Родина.

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