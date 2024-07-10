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Общество

В Псковской области газифицирован историко-культурный центр Философовых

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения историко-культурный центр Философовых в посёлке Бежаницы Псковской области. Для газификации учреждения построен и введён в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 100 метров, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

В мероприятии приняли участие глава Бежаницкого района Сергей Михеев, заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров, директор Бежаницкого историко-культурного центра Философовых Светлана Никитина.

«Наш музей был создан в 1986 году на общественных началах и с тех пор несколько раз поменял место расположения. Всё это время помещения отапливались с помощью дровяной печи, которая не обеспечивала подходящих условий для сохранности экспонатов. Газовое отопление должно создать нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей», – отметила Светлана Никитина.

Бежаницкий историко-культурный центр создан на базе историко-краеведческого музея и размещён в дворянском особняке Философовых. Экспозиции музея посвящены быту крестьян Бежаницкой волости в XIX–XX веках, наследию Философовых, истории края и района, а также природному заповеднику «Полистовский».

Философовы – дворянский род, ведущий свою историю с X века. Имение Философовых на Псковщине в Бежаницах было известно со времён Петра I.

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