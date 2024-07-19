Консервационные работы ведутся в псковской Солодёжне

14:23, 19 июля 2024, ПАИ

Консервационные работы начались в Солодёжне, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ главный специалист управления консервации Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Ольга Кузьмина.

«Подрядчик вышел на объект для предварительных работ 11 июля. А основные работы начались вчера», – рассказала она.

В рамках государственного контракта в Солодёжне, которая находится на улице Гоголя, 42, планируется устранить дефекты кровли, установить опорные конструкции слуховых окон, локально заменить стропила. Кроме того, предусмотрена зашивка проёмов, установка подпорных конструкций арок, обработка грибковых повреждений, а также расчистка.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

















Завершить работы планируется до марта 2025 года. Ранее о планах по консервации этого объекта сообщил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Объект культурного наследия федерального значения – Солодёжня – один из наиболее известных и в то же время наименее изученных памятников древнепсковского гражданского зодчества. Он был простроен в XVII веке. Никаких письменных или графических материалов, позволяющих судить о первоначальном виде здания, его авторе и о его первых хозяевах, не обнаружено. История сооружения прослеживается только с середины XIХ века. Тогда оно было приспособлено под производство солода (откуда и название). В 1873 году принадлежало барону Фитингофу. Последним его владельцем был Лапин. От него Солодёжня перешла в собственность Псковского археологического общества. В нём хранились фонды Псковского историко-художественного музея.