Газопровод введён в эксплуатацию в посёлке Красный Луч Бежаницкого района

16:37, 19 июля 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в посёлке Красный Луч Бежаницкого района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Новые сети протяженностью более восьми километров создали возможность для подключения 165 домовладений. Также в посёлке смонтированы четыре пункта редуцирования газа для надёжного газоснабжения потребителей.

«К настоящему времени от жителей Красного Луча принято 73 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры, а первое домовладение уже подключено к сетевому газу. Продолжается строительство газопроводов внутри земельных участков будущих потребителей в рамках комплексных договоров на газификацию. Такой механизм позволяет сократить сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.