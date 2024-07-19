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Общество

Газопровод введён в эксплуатацию в посёлке Красный Луч Бежаницкого района

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в посёлке Красный Луч Бежаницкого района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети протяженностью более восьми километров создали возможность для подключения 165 домовладений. Также в посёлке смонтированы четыре пункта редуцирования газа для надёжного газоснабжения потребителей.

«К настоящему времени от жителей Красного Луча принято 73 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры, а первое домовладение уже подключено к сетевому газу. Продолжается строительство газопроводов внутри земельных участков будущих потребителей в рамках комплексных договоров на газификацию. Такой механизм позволяет сократить сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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