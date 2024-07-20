Михаил Ведерников: Мусорный кризис миновал

09:02, 20 июля 2024, ПАИ

Мусорный кризис пройден общими усилиями, делается всё, чтобы впредь не допустить условий для шантажа органов госвласти, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске «Темы» в своем Telegram-канале сегодня, 20 июля.

«Оперативная ситуация нормализовалась. ТКО из Пскова и Псковского района вывозится стабильно, нужными темпами, массового скопления отходов не допускается», – сообщил он.

Пока остаются вопросы по крупногабаритному мусору. Но задействованы все возможные силы, отметил глава региона.

«Мусорный кризис общими усилиями мы прошли. И сейчас делаем всё, чтобы принципиально исключить условия как для возникновения нового коллапса, так и для шантажа органов государственной власти», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Для этого создаём систему, при которой каждый отдельный элемент всей мусорной цепочки, от контейнера до переработки, полностью контролируется государственными органами. Это непростой, недешёвый, но необходимый и, как показало время, единственно верный путь», – сообщил он.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.