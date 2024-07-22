Лидер «Ночных волков» – об Александре Проханове: Ни одно байк-шоу не обходится без встречи с ним

11:34, 22 июля 2024, ПАИ

Ни одно байк-шоу не обходится без разговора с писателем Александром Прохановым, рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Фильм «Русский реактор», который я показал в Пскове, потом уже оттуда я заехал к Александру Андреевичу. Любую возможность использую, чтобы с ним увидеться, поговорить. Последние годы ни одно байк-шоу не обходится без встречи с ним. От него черпаю энергию, вдохновение, силу, из которых потом рождается что-то большое», – отметил Хирург.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».