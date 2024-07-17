Александр Залдастанов встретился в Изборске с Александром Прохановым

08:44, 18 июля 2024, ПАИ

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) встретился с писателем Александром Прохановым в Изборске. Об этом Александр Залдастанов сообщил в своём Telegram-канале «Александр Хирург ZалдастаноV».

«Тянет к нему, как к родному отцу, как к алтарю, как к православной русской иконе. Приехал к нему поздно вечером, думал на минутку зайти – не получилось. Говорили больше часа», – написал он.

Напомним, что у Священного холма под Изборском начались приготовления к старту мотовелопробега «Восхождение к Победе», который 26 июля начнётся большой программой с участием «Ночных волков», Юлии Чичериной, группы «ПроДон». Помимо этого, трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов приедет в Псковскую область для участия в «Восхождении к Победе».

Подробнее об этом в фоторепортаже ПАИ.