40% псковичей считают, что помочь в трудоустройстве могут друзья
40 % псковичей считают, что помочь в трудоустройстве могут друзья и знакомые, следует из данных опроса SuperJob.
29 % псковичей считают, что им могут помочь коллеги. 14 % полагаются на однокурсников и родителей. Каждый десятый считает, что ему поможет начальник, ещё 10 % – родственники (за исключением родителей). 9 % полагаются на одноклассников, а 43 % рассчитывают только на себя.
Ранее сообщалось, что 72 % работодателей в Пскове разрешают сотрудникам отказаться от дресс-кода летом, а почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты.
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