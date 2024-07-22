40% псковичей считают, что помочь в трудоустройстве могут друзья

11:58, 22 июля 2024, ПАИ

40 % псковичей считают, что помочь в трудоустройстве могут друзья и знакомые, следует из данных опроса SuperJob.

29 % псковичей считают, что им могут помочь коллеги. 14 % полагаются на однокурсников и родителей. Каждый десятый считает, что ему поможет начальник, ещё 10 % – родственники (за исключением родителей). 9 % полагаются на одноклассников, а 43 % рассчитывают только на себя.

Ранее сообщалось, что 72 % работодателей в Пскове разрешают сотрудникам отказаться от дресс-кода летом, а почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты.