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Общество

Почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты

45% работающих псковичей просили повышения зарплаты в течение последнего года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При этом мужчины обращались к начальству с такими запросами чаще женщин. В том числе переговоры чаще вели работающие псковичи от 25 до 34 лет (49%). Кроме того, специалисты со средним специальным образованием обращались к работодателям чаще тех, кто окончил вузы.

Средний процент, на который псковичи хотели повысить зарплату, составляет 20. А на самом деле он составил 15%.

Кроме прочего, 51% из тех, кто не назвал точной суммы, остались без прибавки.

Ранее сообщалось, что псковичи на 29% чаще стали искать работу этим летом.

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