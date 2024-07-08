Почти 50% работающих псковичей просили повышения зарплаты

08:59, 08 июля 2024, ПАИ

45% работающих псковичей просили повышения зарплаты в течение последнего года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При этом мужчины обращались к начальству с такими запросами чаще женщин. В том числе переговоры чаще вели работающие псковичи от 25 до 34 лет (49%). Кроме того, специалисты со средним специальным образованием обращались к работодателям чаще тех, кто окончил вузы.

Средний процент, на который псковичи хотели повысить зарплату, составляет 20. А на самом деле он составил 15%.

Кроме прочего, 51% из тех, кто не назвал точной суммы, остались без прибавки.

Ранее сообщалось, что псковичи на 29% чаще стали искать работу этим летом.