72% работодателей в Пскове разрешают сотрудникам отказаться от дресс-кода летом

11:51, 18 июля 2024, ПАИ

72 % работодателей в Пскове разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды, следует из данных опроса SuperJob.

Согласно опросу, соблюдать дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Ранее сообщалось, что у псковичей с высоким уровнем дохода чаще встречается беспорядок на рабочем месте, а 25 % руководителей компаний из Пскова считают, что брюнетки работают эффективнее.