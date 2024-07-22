Лидер «Ночных волков»: Мы хотим противопоставить программу в Изборске Олимпиаде в Париже

13:22, 22 июля 2024, ПАИ

О выборе даты для проведения альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» под Изборском рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы неслучайно выбрали эту дату – 26 число. В этот день [в Париже. – ПАИ] старт трансолимпиады*, ЛГБТ*-олимпиады (ЛГБТ* признано в РФ экстремистским движением и запрещено), как мы её называем. И мы хотим ей противопоставить нашу историю, старт Алексея Обыденнова от этого холма», – подчеркнул Хирург.

Гость эфира также добавил, что маршрут трёхкратного чемпиона мира по паравелоспорту пройдёт через новые регионы в Севастополь и частично затронет передовую линию.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».