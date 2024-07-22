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Общество

Девятый том книги «Солдаты Победы» вышел в Псковской области

Девятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы» вышел в печать в Псковской области. Презентация состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 25 июля. Мероприятие будет приурочено к 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В издании опубликовали материалы об уроженцах и жителях Пскова – участниках Великой Отечественной войны. Они сражались с врагом не только на территории Советского Союза, но и в странах Европы, подчеркнули в пресс-службе.

Главный редактор серии книг «Солдаты Победы» Николай Никитенко рассказал, что в томе отображены более чем десять тысяч псковичей, которые вернулись домой с победой. При этом большинство статей проиллюстрировано фотографиями ветеранов военной поры.

В основной раздел книги входит 866 фронтовиков, участников партизанского движения. Другая часть книги называется «На той войне» – туда включены документы и воспоминания ветеранов.

Всего на данный момент напечатано 850 экземпляров тома. Их отправят в библиотеки региона, а также в главные книгохранилища страны и центральные музеи.

Сведения, которые не вошли в это издание, будут опубликованы в следующих томах. Сейчас идёт работа по подготовке десятого, юбилейного тома книги «Солдаты Победы», посвящённого фронтовикам из Опочецкого муниципального округа. Десятый том книги предположительно будет содержать сведения о тысяче защитников Родины.

В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района.

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