Более сотни человек примут участие в программе «Восхождение к Победе» в Изборске
Более сотни человек примут участие в проведении альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе» в Изборске. Об этом рассказал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Там одна только музыкальная часть – оркестровая – будет состоять из 50 человек. А ещё хоры и танцевальные коллективы. Это уже более сотни. А сколько будет в финале, я даже не могу предположить. Но буду надеяться, что люди захотят вписать своё имя в историю своей программы», – поделился Хирург.
Он добавил, что проведение мероприятия находит отклик в Пскове. «Хоры, оркестры, спортивные коллективы, танцевальные коллективы, художественные, цирковые, акробатические – я увидел, что все загорелись этой идеей. Я им ещё показал эпизод, как это было в Сталинграде. Я увидел, что я дотронулся до них. И видел реакцию в начале настороженной, с опаской, недоверием, а потом наоборот с теплотой и открытостью. Все начали задавать вопросы, приехали все туда, вдохновились», – отметил Александр Залдастанов.
Кроме того, он добавил, что постановкой массовых сцен будет заниматься заслуженный артист России, бывший балетмейстер ансамбля песни и пляски Черноморского флота Юрий Слонченко.
Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».
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