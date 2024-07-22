Фильм о Священном холме могут снять на основе программы «Восхождение к Победе»
Возможное появление фильма о Священном холме анонсировал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Может потом появиться фильм, который будет связан со смыслами холма, а может даже и художественный. Снятые нами во время программы кадры войдут туда таким или иным способом. Я хотел бы, чтобы как можно больше людей дотронулись до этой земли, откуда начинается Россия, чтобы побывали в Псково-Печерском монастыре. Возможно, после окончания программы мотоколонна отправится туда. У нас есть договорённость, что вечером они откроют его для нас», – поделился Хирург.
Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».
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