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Историческая техника в стиле «Ночных волков» пройдёт парадом по Священному холму

Парад исторической техники пройдёт по Священному холму, сообщил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Историческая техника в стиле «Ночных волков» пройдёт парадом по Священному холму. Фото: ПАИ

«Придумать программу к байк-шоу – неделями, а может месяцами над этим думаешь. Чтобы трансформер сделать, работали два года, не получался каменный цветок. Либо он становился мультяшным, либо наоборот паровозом. Машина «Мэд Макс» – символ русской весны. Он появляется там, где что-то будет происходить», – объяснил Хирург.

Он добавил, что для участия в программе на Священный холм будет доставлено два автовоза с техникой. «Мы везём туда историческую эпоху, потому что там будет звучать «Марш энтузиастов», который мы перепели, сделали современное звучание и хотим парад сделать под эту песню. Это всё будет часть того, что мы имеем. Эти машины – дань из прошлого. «Мэд Макс» – фильм, который смотрели на первых видаках, очень любили этот фильм», – поделился гость эфира.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

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