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Политика

Александр Залдастанов: Надо забыть латиницу, когда идёт война с русским языком

Нужно отказаться от использования латиницы, заявил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Залдастанов: «Надо забыть латиницу, когда идёт война с русским языком». Фото: ПАИ

«Я не ошибся в Меле Гибсоне. Он тот редкий голливудский актёр, который совершенно не заражён русофобией. Когда я посмотрел фильм «Страсти Христовы», я понял, что это наш человек, не зря любили его как героя. Я бы хотел пригласить его на какую-нибудь из наших программ. Мы даже делали это в своё время, даже хотели назвать наш волчий дом, наше клубное место «Мэд Макс Сити». Но потом отказались от этого, потому что я всё-таки не хочу, чтобы мы пользовались иностранными языками, а пользовались кириллицей. Надо забыть эту латиницу, особенно в моменты, когда они ведут войну с русским языком», – подчеркнул гость радиостанции.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

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