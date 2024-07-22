Важный фактор для вступления в мотоклуб «Ночные волки» назвал его лидер

15:50, 22 июля 2024, ПАИ

Фактор, который в первую очередь учитывается при вступлении в мотоклуб «Ночные волки», назвал его президент Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В каждом городе по-разному происходит. С сербами это была одна история, с австралийцами – другая, с филиппинцами – третья. Никто специально не ездит, не агитирует ни за что, это как жизнь складывается», – подчеркнул он.

При этом подсчёты количества членов мотоклуба не ведутся. «Более важный вопрос – насколько услышат. У нас тоже есть разные внутренние звания. Они исключительно сроком даются и желанием участвовать в жизни клуба. Даже создано более широкое подразделение в виде «Русских мотоциклистов». Тут даже дело не в технике, а в убеждениях. Это очень важный фактор, который предъявляется ко всем приходящим к нам людям. Мы должны иметь целостный взгляд на мир, иначе это будет фуфло», – объяснил Хирург.

Он также добавил, что молодёжь так или иначе видит в «Ночных волках» что-то такое, в чём ещё есть драйв и свой рок-н-ролл.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».