Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города

07:50, 23 июля 2024, ПАИ

Глава города Борис Елкин поздравил псковичей с 1121-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Эти две даты символизируют не только богатую историю Пскова, но и невероятную силу духа наших предков, которые боролись за свободу и независимость родной земли», – написал он в своем Telegram-канале.

Борис Елкин подчеркнул, что Псков является родиной выдающихся правителей и полководцев, источником вдохновения писателей, композиторов и режиссеров. «Город-воин, победитель и труженик, город-музей с тихими улочками, красивыми зданиями, уютными скверами и кафе, зелёными набережными и площадками для активного отдыха. Уверен, у каждого есть в Пскове свои любимые места, и с каждым годом их становится всё больше!» – сказал глава города.

Он добавил, что Псков живет в сердце каждого из его жителей. «С днем рождения, любимый город!» – поздравил Борис Елкин.

С программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь. Кроме того, сегодня на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», программу которой можно посмотреть здесь.