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Спорт

Флайборд будет летать над водой на пляжном фестивале «Псков молодой» 23 июля

23 июля на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», где будут представлены все самые современные направления в спорте и развлечениях, сообщили ПАИ организаторы.

Афишу предоставили организаторы

Территория пляжа будет разделена на несколько зон: фотозона, арт-зона, спорт и водная зона, зона отдыха и питания. Работа площадок начнётся уже в 13:00, и все желающие смогут принять участие в любительских соревнованиях по пляжному волейболу, бадминтону, настольному теннису, сразиться в перетягивании каната, водной стрельбе и других пляжных играх на свежем воздухе.

Для самых креативных будет работать площадка с мастер-классами по кастомизации футболок, рисункам на мини-холстах и камнях. Кроме того, будут организованы групповые занятия по танцам и фитнесу, а также прогулки на сапах по реке Великой.

В течение дня на пляже будет звучать музыка от лучших диджеев города, а также псковские молодёжные музыкальные группы споют и сыграют для гостей свои лучшие песни. «В 21:30 гостей ждёт увлекательное флайборд-шоу», – отметили организаторы.

«Псков молодой» – совместный проект комитета по молодёжной политике Псковской области, Псковского центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Проект реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжи».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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