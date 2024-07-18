Флайборд будет летать над водой на пляжном фестивале «Псков молодой» 23 июля

13:52, 18 июля 2024, ПАИ

23 июля на городском пляже будет работать молодёжная площадка «Псков молодой», где будут представлены все самые современные направления в спорте и развлечениях, сообщили ПАИ организаторы.

Территория пляжа будет разделена на несколько зон: фотозона, арт-зона, спорт и водная зона, зона отдыха и питания. Работа площадок начнётся уже в 13:00, и все желающие смогут принять участие в любительских соревнованиях по пляжному волейболу, бадминтону, настольному теннису, сразиться в перетягивании каната, водной стрельбе и других пляжных играх на свежем воздухе.

Для самых креативных будет работать площадка с мастер-классами по кастомизации футболок, рисункам на мини-холстах и камнях. Кроме того, будут организованы групповые занятия по танцам и фитнесу, а также прогулки на сапах по реке Великой.

В течение дня на пляже будет звучать музыка от лучших диджеев города, а также псковские молодёжные музыкальные группы споют и сыграют для гостей свои лучшие песни. «В 21:30 гостей ждёт увлекательное флайборд-шоу», – отметили организаторы.

«Псков молодой» – совместный проект комитета по молодёжной политике Псковской области, Псковского центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Проект реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжи».

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