Площадку для фестиваля «Псков молодой» готовят на городском пляже

12:29, 23 июля 2024, ПАИ

Площадку для фестиваля «Псков молодой» готовят на городском пляже в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области









«У нас идут последние приготовления к пляжному фестивалю «Псков молодой», – отметили в комитете.

Мероприятие начнётся в 13:00 и продлится до 22:00. Программу можно посмотреть по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.