Площадку для фестиваля «Псков молодой» готовят на городском пляже
Площадку для фестиваля «Псков молодой» готовят на городском пляже в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
-
Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
-
Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
«У нас идут последние приготовления к пляжному фестивалю «Псков молодой», – отметили в комитете.
Мероприятие начнётся в 13:00 и продлится до 22:00. Программу можно посмотреть по ссылке.
Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 июля 2024
Мотоциклисты клуба «Ночные волки» Кузбасса возложили цветы к монументу «Ледовое побоище»