Фестиваль «Псков молодой» стартует сегодня на городском пляже

09:35, 23 июля 2024, ПАИ

Фестиваль «Псков молодой» откроется в Пскове сегодня, 23 июля. Площадкой для события станет городской пляж города. Мероприятие начнётся в 13:00 и продлится до 22:00, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Для гостей города и псковичей будут подготовлены арт-зона, спорт и водная зона, зона отдыха и питания. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях по бадминтону, настольному теннису, пляжному волейболу, а также сразиться в водной стрельбе, перетягивании каната и других играх.

Кроме прочего, молодые люди смогут посетить мастер-классы по рисункам на мини-холстах и камнях и по кастомизацию футболок. Ещё у псковичей будет возможность поучаствовать в групповых занятиях по танцам, фитнесу и прогулках на сапах.

В течение всего дня на пляже будет играть музыка от диджеев. Кроме того, на сцене выступят молодежные группы. А уже в 21:30 псковичей ждет флайборд-шоу.

Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.