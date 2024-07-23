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Общество

Фестиваль «Псков молодой» стартует сегодня на городском пляже

Фестиваль «Псков молодой» откроется в Пскове сегодня, 23 июля. Площадкой для события станет городской пляж города. Мероприятие начнётся в 13:00 и продлится до 22:00, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Для гостей города и псковичей будут подготовлены арт-зона, спорт и водная зона, зона отдыха и питания. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях по бадминтону, настольному теннису, пляжному волейболу, а также сразиться в водной стрельбе, перетягивании каната и других играх.

Кроме прочего, молодые люди смогут посетить мастер-классы по рисункам на мини-холстах и камнях и по кастомизацию футболок. Ещё у псковичей будет возможность поучаствовать в групповых занятиях по танцам, фитнесу и прогулках на сапах.

В течение всего дня на пляже будет играть музыка от диджеев. Кроме того, на сцене выступят молодежные группы. А уже в 21:30 псковичей ждет флайборд-шоу.

Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.

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Фестиваль «Псков молодой» стартует сегодня на городском пляже
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