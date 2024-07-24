В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы»
В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы», который открылся в посёлке Идрица Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Основу экспозиции музея составляет макет здания Рейхстага, воссоздающий его облик на момент окончания Второй мировой войны. У подножия макета – стеклянная панорама с подсветкой, где находятся экспонаты, найденные поисковиками – шлемы, пули, ложки, даже крестик.
Аудиоэкскурсию можно послушать по ссылке.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее о развитии проекта рассказал руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов.