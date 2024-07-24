В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы»

11:36, 24 июля 2024, ПАИ

В Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы», который открылся в посёлке Идрица Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Основу экспозиции музея составляет макет здания Рейхстага, воссоздающий его облик на момент окончания Второй мировой войны. У подножия макета – стеклянная панорама с подсветкой, где находятся экспонаты, найденные поисковиками – шлемы, пули, ложки, даже крестик.

Аудиоэкскурсию можно послушать по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее о развитии проекта рассказал руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов.