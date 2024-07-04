О развитии проекта по созданию музея под открытым небом «Знамя Победы» рассказал Дмитрий Волхонов

10:53, 04 июля 2024, ПАИ

О развитии проекта по созданию музея под открытым небом «Знамя Победы» рассказал руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Рядом с монументом в Идрице будет открыт музей под открытым небом «Знамя Победы». Его экспозиция расскажет о последних днях Великой Отечественной войны и взятии Берлина. Ключевым здесь будет макет здания Рейхстага.

«Мы хотели сделать все эффектно, поэтому решили, что это должен быть момент Рейхстага», – сказал Дмитрий Волхонов.

При разработке проекта были проработаны не только сама экспозиция, но и ее ограждение и меры безопасности для её сохранения, подчеркнул он. Стол, на котором будет стоять конструкция, сам макет и стекло, которое будет его ограждать, в совокупности весят порядка 800 килограммов, отметил Дмитрий Волхонов.

Стену, которая будет находиться рядом с экспозицией, планируют расписать имитациями подписей военнослужащих, добавил он.

«В целом получится интересный визуал, фоновая музыка и QR-коды, ведущие на короткую небольшую лекцию в формате диалога», – уточнил Дмитрий Волхонов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На него будет направлено свыше 4 млн рублей.