Улицу Конную перекроют в Пскове для открытия мультимедийного фонтана
Движение транспорта на участке улицы Конной от улицы Петровской до улицы Максима Горького в Пскове ограничат 27 июля с 19:00 до 23:30 в связи с торжественным открытием мультимедийного фонтана, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Для объезда этого участка можно использовать улицу Петровскую.
Кроме того, 26 июля с 19:00 до 23:30 вводится запрет на остановку и стоянку транспорта на участке улицы Конной от улицы Петровской до улицы Максима Горького по чётной и нечётной стороне, на парковке у сквера имени 60-летия Октября.
Напомним, что торжественная церемония открытия мультимедийного фонтана приурочена к празднованию Дня города Пскова. Программу можно посмотреть по ссылке.
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