Улицу Конную перекроют в Пскове для открытия мультимедийного фонтана

13:55, 24 июля 2024, ПАИ

Движение транспорта на участке улицы Конной от улицы Петровской до улицы Максима Горького в Пскове ограничат 27 июля с 19:00 до 23:30 в связи с торжественным открытием мультимедийного фонтана, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Для объезда этого участка можно использовать улицу Петровскую.

Кроме того, 26 июля с 19:00 до 23:30 вводится запрет на остановку и стоянку транспорта на участке улицы Конной от улицы Петровской до улицы Максима Горького по чётной и нечётной стороне, на парковке у сквера имени 60-летия Октября.

Напомним, что торжественная церемония открытия мультимедийного фонтана приурочена к празднованию Дня города Пскова. Программу можно посмотреть по ссылке.