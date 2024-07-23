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Общество

Сцену устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове

Сценические конструкции устанавливают в сквере имени 60-летия Великого Октября (на Четырёх углах) в Пскове возле нового мультимедийного фонтана, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Сценические конструкции устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

Здесь 27 июля торжественно откроют мультимедийный фонтан. Программу можно посмотреть по ссылке.

Напомним, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что торжественное открытие нового мультимедийного фонтана приурочено к 1121-й годовщине со дня первого упоминания Пскова в летописях и 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Пскова можно ознакомиться здесь.

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