Сцену устанавливают возле фонтана на Четырёх углах в Пскове
Сценические конструкции устанавливают в сквере имени 60-летия Великого Октября (на Четырёх углах) в Пскове возле нового мультимедийного фонтана, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
-
Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
Здесь 27 июля торжественно откроют мультимедийный фонтан. Программу можно посмотреть по ссылке.
Напомним, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».
Добавим, что торжественное открытие нового мультимедийного фонтана приурочено к 1121-й годовщине со дня первого упоминания Пскова в летописях и 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. С полной программой праздничных мероприятий ко Дню города Пскова можно ознакомиться здесь.
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