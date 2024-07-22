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Общество

​Стала известна программа официального открытия нового мультимедийного фонтана в Пскове

Официальное открытие нового мультимедийного фонтана состоится в сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове 27 июля, сообщается в Официальном телеграм-канале Псковской области.

Официальное открытие нового мультимедийного фонтана. Фото здесь и далее: Официальный телеграм-канал Псковской области

Фонтан со светомузыкальными эффектами способен транслировать на водном экране реалистичные видеоизображения и лазерные проекции. Используя эти цифровые возможности, организаторы церемонии продемонстрируют псковичам красочное и увлекательное шоу. Его темой станет творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого Россия отмечает в этом году.

Событие приурочено к празднованию Дня города.

Сбор гостей запланирован в 21:00. В 22:00 состоится начало торжественной части, в 22:05 – официальная часть, нажатие кнопки запуска фонтана, 22:20 – начало шоу-программы, 22:35 – выступление хедлайнера.

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