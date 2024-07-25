Девятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы» презентовали в Пскове

22:27, 25 июля 2024, ПАИ

Девятый том историко-документальной книги «Солдаты Победы» презентовали в Пскове. Мероприятие прошло в областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 25 июля, сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.



Событие приурочено к 80-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

В издании опубликованы материалы об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах и жителях города Пскова. Они сражались с врагом на различных участках огромного советско-германского фронта, участвовали в освобождении от немецко-фашистских захватчиков не только Советского Союза, но и многих стран Европы. В новый том книги «Солдаты Победы» занесены имена 866 фронтовиков, участников партизанского движения и подполья.



Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и главный редактор издания Николай Никитенко торжественно вручили первые экземпляры книги родственникам участников Великой Отечественной войны.

Том отпечатан тиражом 850 экземпляров. Книга поступит во все библиотеки Псковской области, а также в главные книгохранилища страны и центральные музеи.

Отметим, в первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района.